Mersin sahilleri doldu taştı

BUGÜN NELER OLDU

Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz'i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu. Silifke ilçesindeki Atakent, Arkum, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerine gelen yerli turistler, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı dolayısıyla turistik Atakent Mahallesi sahiline akın eden her yaştan insanın bazıları denize girip serinlemenin ve çeşitli oyunlar oynamanın zevkini yaşarken, bazıları şemsiyeler altına veya kumlara uzanıp dinlenmeyi, sahilde gezmeyi, bazıları ise kuma gömülmeyi tercih etti. Çocuklar da denizde hem serinlemenin hem de oyun oynamanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Turizmci ve otel işletmecisi Cemal Sümer, yerli turistlerin Doğu Akdeniz'e yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Silifke'de de sahillerde doluluk oranının en üst seviyeye çıktığını belirten Sümer, "Yerli turistler, bölgemize gösterdikleri ilgiyle bizi bu yıl da yanıltmadı. Ramazan nedeniyle durağan geçen günlerin ardından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yaşanan bu hareketlilik hepimizi memnun ediyor" dedi.