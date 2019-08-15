Şehitkamil’de temizlik ve hijyen konusuna sıfır taviz

BUGÜN NELER OLDU

Halkınhuzurlu bir bayram geçirmesi için Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı süresince de temizlik ve hijyen konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Temizlik ve hijyen konusunda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçmek adına Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü koordineli bir şekilde çalıştı. Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde ortalama toplanan çöp miktarı 700 ton iken, bu oran kurbanlıkların kesilmesine bağlı olarak bayramın birinci günü bin 700 tona yükseldi. Bayramın ikinci günü ise bin 400 ton çöp toplandı. Artan çöp miktarına karşın ekipler, yoğun mesai temposunda hizmet verdi. Vatandaşlar, gösterilen hassasiyet dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Gerekli çalışmanın itinayla yapıldığını ifade eden vatandaşlar, yürütülen faaliyetlerden duyulan memnuniyeti anlattı.