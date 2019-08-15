BUGÜN NELER OLDU

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda ve faiz oranlarında düşüşler başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren yatırımlarımızı hızlandırarak devam edeceğiz" dedi. Beraberinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile AK Parti Anamur İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programlarına katılan Elvan, yaptığı konuşmada, ülke güvenliği için mücadele veren ve sınırda nöbet tutan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirdiğini, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ancak zor bir coğrafyada bulunduğunu aktaran Elvan, "Geçen yıl ciddi bir döviz artışıyla saldırıya uğradık. Bununla birlikte enflasyonda bir artış meydana geldi ve ekonomik anlamda bir durgunluk yaşandı. Biz güçlü bir devletiz, milletiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu saldırılar karşında gerekli tedbirler alındı ve şu anda çok iyi bir noktadayız. Daha da iyiye gidiyoruz. Enflasyonda ve faiz oranlarında düşüşler başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren yatırımlarımızı hızlandırarak devam edeceğiz. Bazı yatırımlarımızda gecikmeler ve aksamalar oldu. Özellikle son bir yılda yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle bu aksamalar meydana geldi. Vatanını, milletini, devletini ve bayrağını seven her kardeşimiz elini taşın altına koymaya hazırdır. Bu fedakarlığı yapmaya hazırdır. Bunun için bir kaygımız yok" diye konuştu.