Zeugma’nın perileri ziyaretçilere hazırlanıyor

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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Fırat Nehri kıyısındaki Belkıs Mahallesi'nde yer alan Zeugma Antik Kenti'nde 2007'den bu yana sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında, "Muzalar (Esin Perileri) Evi"nin gelecek yılın sonunda ziyarete açılması hedefleniyor. İçinde bulunduğu dönemin yazarları, şairleri, müzisyenleri, tarihçileri ve filozofları için resmedilmiş ilham perileri olduğu belirtilen "9 perinin" yer aldığı Muzalar Mozaiği'ni barındıran "Muzalar Evi"nin, zengin mimari dekorasyonu, iyi korunmuş mozaik ve freskleriyle Zeugma'daki en önemli Roma konut örneklerinden biri olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 12 yıllık yoğun emeğin sonucunda 11 metrelik bir dolgu toprağının kaldırılması sonucu ortaya çıkarılan Muzalar Evi, ziyaretçilerini adeta yüzlerce yıl geriye götürerek, bir Romalının ev ortamını görme şansı sunacak. Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay, antik dünyanın en önemli coğrafyalarından biri olan Mezopotamya'nın geçiş noktasında yer alan Zeugma'nın, antik dönemin en stratejik kentlerinden biri olduğunu söyledi. 11 metrelik bir dolgu toprağının altında çalıştıklarını belirten Görkay, "2019'un ekim ayının başı itibarıyla Muzalar Roma Konutu projemizin kazı bölümünü büyük oranda tamamlamış olacağız. Projemizin nihai hedefi buranın da restorasyon ve konservasyon çalışmalarından sonra gelen ziyaretçilerin rahat şekilde gezmesine olanak sağlayacak bir korugan yapıyla koruma altına alınması olacaktır. Gelecek yılın sonuna doğru her şey planlandığı gibi giderse biz burayı da ziyarete açmayı planlıyoruz. Ziyaretçiler buraya geldiklerinde gerçekten çok iyi korunmuş bir Roma evini yerinde görebilecekler.