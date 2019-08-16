Anne adaylarının tercihi tam donanımlı hastaneler olmalı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, erken ve prematüre doğum riskleri nedeniyle, tüm doğumların tam donanımlı ameliyathaneleri ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri bulunan merkezlerde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Anne adayının gebelik kontrollerini düzenli olarak yaptırması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, bu kontrollerin erken doğum gibi gebelik komplikasyonlarının erken dönemde teşhis edilmesine olanak sağladığına dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, tam donanımlı merkezlerde gerçekleştirilen düzenli gebelik kontrollerinin tedavi şansı açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.