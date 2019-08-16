Doğada sağlığa güçlü dokunuş

ŞEHITKAMIL Belediyesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen Doğada Diyabet Okulu eğitimleri, diyabet hastalarının büyük ilgisi ve memnuniyetiyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından startı verilen Diyabet Önleme ve Kontrol Programında diyabetli hastaların, hastalık ile ilgili bilinçlendirmeleri sağlanırken, interaktif uygulamalarla hastaların günlük yaşamda uymaları gereken kurallar standardize ediliyor. Dülük Tabiat Parkında yer alan Gençlik Kampında gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hastalarla sohbet ederek, uzmanlardan gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

EĞİTİMLERLE DAHA MUTLULAR

25 Aralık Devlet Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen Doğada Diyabet Okulu eğitimleriyle diyabetli bireylerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdüklerini ifade eden Fadıloğlu, şunları söyledi: "İnşallah bizlerde her yıl on binlerce öğrencimizi misafir ettiğimiz doğa kamplarımızda, deneyimli ekibimizle çalışmalara olan desteğimizi sürdüreceğiz."