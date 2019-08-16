Dülük’ten on binlerce kişi ücretsiz yararlandı

BUGÜN NELER OLDU

Arifegünü de dahil toplam 5 gün boyunca giriş-çıkışların ücretsiz olduğu Gazianteplilerin vazgeçilmez adresi olan Dülük Tabiat Parkı'ndan on binlerce kişi faydalandı. Ziyaretçiler, sevdikleriyle birlikte keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Doğal güzelliğinin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her yaş gurubuna hitap eden park, içerisinde bulunan biyolojik gölet ve yüzlerce çeşit bitkiden oluşan doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bıraktırdı. Sağlanan imkandan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatih Çoban, "Ücretsiz giriş uygulaması çok güzel olmuş. Kapıdan girerken kimse durmak zorunda kalmıyor. Diğer türlü girişte yoğunluk oluşuyordu. Bu durumdan rahatsız oluyorduk ücretsiz giriş uygulaması çok hoşumuza gitti. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ederiz. Güvenlik devriye atıyor, her yer temizlik. Namaz kılanlar için mescit var. Su ihtiyacı için yerler yapılmış. Her şey çok güzel" dedi. Ücretsiz giriş imkanı uygulamasının yanı sıra ailesiyle birlikte çok güzel bir ortamda vakit geçirdiklerini dile getiren Elif Yağmurlu ise, "Ailemizle birlikte eğlenmek parka geldik. Bayram dolayısıyla girişte herhangi bir ücret uygulaması yoktu. Uygulama çok iyi olmuş. En azından araçlar sıkışmadı, ücret vermek için beklemedik. Burada çok güzel bir ortam var. İmkanlar da çok iyi. Ailelerin arayacağı her şey var. Çocuklarımız, park alanlarında oynuyor" diye konuştu.