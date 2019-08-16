Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün eski bir başkanının bazı eski yöneticilerle toplantı yapmasına sert tepki gösterdi. Bu kişilerin huzurubozmaya, takımı manipüle etmeye karar verdiklerini ifade eden Başkan Sancak, "Bu kişiler bazı kararlar almışlar. Kötü sonuca göre maraton tribününde hareketlenme, yerel medyada yıpratma, hatta bazı Adana Demirspor'un eski çalışanlarını medya kuruluşlarında görevlendirme ve oradan saldırma gibi düşünceleri varmış. Ben burada oldukça Adana Demirspor'u kullandırmam. Hodri meydan" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PATLADI

Sancak, kulübü karıştırmak isteyenlere sosyal medya hesabından "Bu kulüpte neler yaptığınızı gelen bağış paralarını nasıl hesabınıza geçirip, giderken de temlik koyarak ve paranızı tıkır tıkır aldığınızı ve belediyede bazı arsalarınıza imar çıkartarak menfaat sağladığınız herkesçe biliniyor" diyerek tepki gösterdi. 100 MILYON BAĞIŞA KONGRE

Daha önce de söylediği gibi 100 milyon lira bağış yapan olursa hemen kongre kararı alacaklarını hatırlatan Adana Demirspor Başkanı Sancak sözlerini şöyle tamamladı: "Bakın Adana Demirspor satılık değil, bağış diyorum. Yoksa Adana Demirspor'un yakasından düşün bırakın huzur bulan bu takım şampiyonluk parolasıyla çıktığı bu yolda destek olmayacaksanız en azından köstek olmayın. Çok değerli Adana Demirspor sevenleri bunlara itibar etmeyin. Adana Demirspor'u desteklemeye iyi günde kötü günde ve sabırla devam edin. Bu arada kimi kastettiğimi kendileri çok iyi bilirler."