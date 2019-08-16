Melih Abi: Yeniömerli Mahallesi 4104 ve 4115 sokakta moloz yığını sokağı tıkadı

Tarsus Yeniömerli mahallesinde iki sokak moloz sebebiyle dolayı kapalı. Mahalle muhtarı Yusuf Özbozkurt, Yarenlik alanından Cashmere mağazası yanından girişte bulunan 4104 ve ileride birleştiği 4115 sokakların içinde yıkılan eski binaların molozlarıyla dolduğunu eski binaların çökmesi yolun yabani otlarla kaplanması üzerine sokağın harap olduğunu söylüyor. Belediye yetkililerinden iki sokağın içine dolan molozların temizlenmesini ve ağaç haline gelen çalıların kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri; "Sokaktan geçemiyoruz. Fare, hamamböceği gibi haşerelerle doldu. İki üç bina kullanılmadığı ve harap olduğu için çöküyor" dediler. Harap binaları dolduran uyuşturucu kullanıcılarından da mahalleli rahatsız. Bu şikayeti bayram öncesi aldım. İnşallah belediye meseleyi çözmüştür. Çözmediyse tam bir rezalet!



ÇAMLIYAYLA- SEBİL'DE CEP TELEFONLARI ÇEKMİYOR

Çamlıyayla? ilçesi Sebil sanayi sitesi bölgesinde cep telefonları çekmiyor. Yetkililer bu hatırlatmayı dikkate alsın. Sebil'de belirli bölgelerde özellikle sanayi kesimine yeterli sinyal gelmiyor. Sebil'in her yeri değil ama çok yeri böyle. Yaylacılar da sıkıntılı. Telefon şebekeleri sorunu giderin, insanlar rahat rahat konuşsun.