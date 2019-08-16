Şahinbey Belediyesi’nden Kurban Bayramı temizliği

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Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi kurban kesim yerlerini ve çöp konteynerlerini dezenfekte çalışmaları yaparak kötü kokunun önüne geçti. Kurban Bayramı'nda vatandaşların hijyenik ortamlarda kurban kesebilmeleri için 82 ayrı noktada kurban kesim yerleri kuran Şahinbey Belediyesi, bayramda kesim yerlerini ve ilçe genelindeki çöp konteynerlarının kötü koku yaymaması için dezenfekte çalışmaları yaptı. İlçe genelinde günlük 900 ton çöp toplayan Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri arife günü bin 200 ton, bayramın 1'inci günü ise 2 bin tona yakın çöp topladı.