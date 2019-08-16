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Satırla saldırdığı 3 kişiyi yaraladı

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Satırla saldırdığı 3 kişiyi yaraladı
ADANA'DA kaldırımda oturan 3 kişiye satırla saldırıp, yaraladığı ileri sürülen Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, dün gece Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Kaldırımda oturup, içki içen 3 kişiye arkalarından yaklaşan Mustafa A., iddiaya göre elindeki satırla saldırdı. Henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdığı 3 kişiyi satırla çeşitli yerlerinden yaralayan şüpheli, arbede sırasında kendisi de başından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polislerin geldiğini fark eden Mustafa A., elindeki satırı göle atıp, teslim oldu. Polis aracına bindirilen şüpheli, esas mağdurun kendisi olduğunu söyleyip, saldırdığı kişilere ölüm tehditlerinde bulundu. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, diğer ikisi ise ayakta tedavi edildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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Satırla saldırdığı 3 kişiyi yaraladı
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