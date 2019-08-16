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Serginin açılışını Bakan Taçoy yapacak

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Serginin açılışını Bakan Taçoy yapacak
Kırgızistandan? 8 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 36 eserden oluşan Kırgızistan Sanatçıları Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından bugün açılacak. Serginin açılışı saat 09.00'da, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda yapılacak. Sergide sanatçılar karışık stiller kullanarak eserlerinde Kırgızistan doğasını ve farklı temaları yansıtacaklar. Sergide yer alan sanatçı Azat Idirosov karışık stil kullandığı eserlerini, Zhyldyzbek Alyshbaev ve Nurbek Mataev Kırgızistan'ın doğasını temsil eden çalışmaları, Aip Alakunov, Adilet Davletov, Bakai Zhakypov, Bayzak Alybaev da gerçekçilik türünde çalışmaları, Abazbek Apiev ise gerçekçilik ve izlenimcilik tarzında çalışmalarını sanat severlere sunacak.
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Serginin açılışını Bakan Taçoy yapacak
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