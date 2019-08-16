Toroslar’da açık hava sinema günleri

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin, Kurban Bayramı süresince de her gün farklı bir mahallede düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri ve Mahalle Şenlikleri, eski bayramları aratmadı. Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca devam edecek etkinlikler, bayramda Mevlana, Gözne, Çelebili, Ayvagediği, Soğucak, Güzelyayla ve Arslanköy mahallelerinde devam etti. Yeşilçam'ın en güzel aile filmlerinin ücretsiz gösterildiği açık hava sinema günlerinde vatandaşlar aile boyu nostalji sinema keyfi yaşadı.