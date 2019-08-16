Vali Demirtaş valilik personeliyle bayramlaştı

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Vali Mahmut Demirtaş, Kurban Bayramı'nın ardından mesainin ilk gününde Valilik personeli ile bayramlaştı. Valilikte görevli personel ile tek tek tokalaşarak geçmiş bayramlarını kutlayan Vali Demirtaş, birlik ve beraberlik içinde huzur ve esenlik dolu nice bayramlara kavuşmayı temenni ettiğini dile getirdi ve tüm mesai arkadaşlarına çalışmalarında başarılar dilediğini belirtti. Valilik makamında gerçekleşen bayramlaşma merasimine Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Vali Yardımcıları Huriye Küpeli Kan ve Murat Süzen de katıldı.