Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

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Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Halis Bayrak, Adana'nın sağlık turizmi için gereken altyapıya sahip olduğunu belirterek, "Adana'ya özellikle komşuluk ilişkilerinden dolayı Irak, Suriye, Katar ve Lübnan gibi ülkelerden hastalar geliyor. Amacımız Avrupa'nın bir bölümü ve Akdeniz'in karşı kıyısındaki ülkelerden de hastaları kentimize çekmek" dedi. Sağlık turizminin ülkeye yüksek oranda döviz getirdiğini ifade eden Dr. Bayrak, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkemizi gezmek için gelen turistler 100-200 dolar bırakırken, sağlık turizmi için gelen hastalar yaklaşık 700 ile bin dolar arası bir miktar bırakıyor. Onun için sağlık turizmi ileriye dönük olarak ülkemizin büyük kazanç kapılarından birisi olacak. Aslında biraz geç kalsak da iyi gidiyoruz. Bu konuyla ilgili hükümet ve Cumhurbaşkanımız çok sıkı çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince sağlık turizmini üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Adana'ya kente yıllık olarak yaklaşık 6 bin hastanın geldiğini ancak bu sayının artması gerektiğini belirten Bayrak, "Sağlık turizminde tercih edilen bir ülke olmamızın en büyük sebebi kendi ülkesinde bir kalp ve damar tedavisi görmek isteyen hastalar 40 bin dolar harcarken, ülkemizde bu miktar üçte biri fiyatına kadar daha ucuz. Adana'ya özellikle komşuluk ilişkilerinden dolayı Irak, Suriye başta olmak üzere Katar ve Lübnan'dan hastalar geliyor. Amacımız Avrupa'nın bir bölümü ve Akdeniz'in karşı kıyısındaki ülkelerden de hastaları kentimize çekmek" diye konuştu.