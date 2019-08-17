Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çaldığı motosikletle yakalandı

Çaldığı motosikletle yakalandı

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Çaldığı motosikletle yakalandı
HATAY'IN Payas ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Motosiklet hırsızlığı şikayeti üzerine çalışma başlatan ilçe emniyet müdürlüğü asayiş ekipleri, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede ve çevresinde yaptığı şehir polis kamerası ve güvenlik kamerası kayıtlarından O.Ş.'ye ait motosikleti çalan hırsızlık zanlısını tespit etti. Hırsızlık olayının şüphelisi A.B. (26) çaldığı motosiklet ile birlikte asayiş ekiplerince yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaldığı motosikletle yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN