Dönüş yolunda kaza 6 yaralı

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Adana otoban yolunda meydana gelen kazada takla atan araçtan 6 kişi yaralı olarak kurtuldu. 26 AAE 794 plakalı özel araçla Yenice Adana arasında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Otoban gişe yakınlarında takla atarak araziye savruldu. Kazada sürücü olduğu söylenen 65 yaşındaki Nahsen B. ile aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Tarsus Devlet ve özel hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu bildirilirken, kazada yaralanan N.B., H.F.B, F.K., D.N.K., devlet hastanesine H.S.K., H.K. ise özel hastaneye kaldırıldı.