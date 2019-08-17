Erhan Özmen: UEFA, Gazişehir, Arjantin

BUGÜN NELER OLDU

Bu hafta lig maçları start veriyor. Yönetim Kurulunda olduğum Gazişehir Futbol Kulübü süper ligdeki ilk karşılaşmasını Fenerbahçe ile yapacak pazartesi akşamı.Tabi futbol deyince dünya gündemindeki iki konuya da değinmeden edemeyeceğim. Arjantin ve UEFA Süper Kupa Finali… İstanbul, Liverpool ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa Finali'ne ev sahipliği yaptı. Tabi bunu sadece bir futbol maçı olarak değerlendirmek yanlış olur. Bu aslında 90 dakikalık bir futbol maçından öte, 38 bin 434 seyircinin izlediği maç birkaç günü kapsayan büyük bir etkinlikti.Ekonomik katkısının yanında UEFA Süper Kupa, İstanbul ve Türkiye için müthiş bir tanıtım aracı oldu. Karşılaşma 5 kıtada 215 ülkede yaklaşık 2 milyar kişi tarafından izlendi. Dünyanın en güzel manzaralı stadyumunda oynanan maç ile İstanbul ve Boğaz insanların evine girdi. Bu maçta ayrıca UEFA bir devrim yaptı. İlk defa büyük bir organizasyonun finaline bir kadın hakem ataması yaparak, kadın erkek temelli eşitlik anlamında tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdi. Kupayı Liverpool aldı ama bu maçın en çok kazananı İstanbul oldu, Türkiye oldu, kadınlar oldu.Futboldan bahsedip te Arjantin'den bahsetmemek olur mu, hele de bu günlerde… Futbolun bir tutku olduğu, her zaman her şeyden önce geldiği Arjantin'de işler karışınca dünya piyasaları özellikle de bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasaları etkilendi. Arjantin'in koyu bir Boca Juniors taraftarı hatta geçmişte Boca Juniors başkanlığı yapmış olan Cumhurbaşkanı Mauricio Macri, 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı ön seçimlerinde oyların yüzde 32'sini alınca ülkenin para birimi peso ve hisse senedi piyasaları Pazartesi günü son 18 yılın en büyük değer kaybını yaşadı. 2001 yılında ülkenin iflasına yol açan ekonomik krizden beri para birimi, hisse senetleri ve devlet tahvilleri bu kadar yüksek bir değer kaybı yaşamamıştı. Arjantin'de, piyasalardaki paniğin nedeni, piyasa ekonomisi yanlısı siyasetçinin tekrar seçilme şansının azalması oldu. Yatırımcılar piyasalara daha fazla müdahale edecek bir yönetim hakim olabilir kaygısıyla satış yapmaya başladı.