Gaziantep Basketbol yeni sezona hazır

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol takımı oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. Takımın kaptanı Can Uğur Öğüt, "'Geçen seneki başarının üzerine koyarak bu sene yeni başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. Lig biraz daha zor olacak. Bu sene çok daha iyi takımlar ve çok daha güçlü kadrolar var" dedi. İyi bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunan kaptan Can Uğur Öğüt, «Şampiyonlar Liginde çok sert maçlar oynayacağız ama bu sene takım olarak rotasyonumuz daha geniş. Bu zorluğu kaldırabileceğimize inanıyorum. Umarım sağlıklı ve güzel bir sezon geçiririz" diye konuştu.

TÜM TAKIMLAR ÇOK GÜÇLÜ

Geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Öğüt, ''Geçen seneki başarının üzerine koyarak bu sene yeni başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. Bu sene lig biraz erken başlayacak. Eylül ayının son haftası gibi maçlar başlayacak. Fikstür de çekildi. Lig biraz daha zor olacak. Bu sene çok daha iyi takımlar ve çok daha güçlü kadrolar var. Kora kor Gaziantep Basketbol'un yıldızları sağlık kontrolünden geçti. bir mücadele olacak" diye konuştu.