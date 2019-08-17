Gaziantep’in mütevazı lezzeti ‘nohut dürümü

BUGÜN NELER OLDU

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, en az kebaplar kadar meşhur olan "nohut dürümü", kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor. Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğiyle 12-15 Eylül'de yapılacak 2. GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne hazırlanan kentte, birçok kebap çeşidinin yanı sıra kolay hazırlanması ve çabuk yenmesiyle nohut dürümü dikkati çekiyor. Önceleri pide fırınlarında sabah satılan ve Gazianteplinin girişimci ruhuyla restoranlara taşınan nohut dürümü, kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor. Kentte bugün 10 restoranda 6 liradan satılan nohut dürümü, vatandaşlardan ilgi görüyor. Kentteki restoranlardan Dürümcü Recep Usta'nın işletmecisi Ahmet Kesen, işletmelerinin 1977'de kentte kurulan ilk birkaç nohut dürümcüsünden biri olduğunu söyledi.