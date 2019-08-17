Hüznü ve gururu birarada yaşadılar

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ/PDY'NİN 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yaptığı bombalı saldırıda şehit düşen Adanalı polis memurları ikizler Ahmet-Mehmet Oruç, Yunus Uğur ve Sevda Güngör için İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan plaketleri Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından takdim edildi. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve beraberindeki personeli şehit ailelerinin evlerini ziyaret edip her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Şehit ikizler Ahmet-Mehmet Oruç'un plaketi babası Ali Oruç'a, Yunus Uğur'un plaketi babası Ramazan Uğur'a ve şehit Sevda Güngör'ün plaketi de babası Mehmet Güngör'e verildi. Canlarından çok sevdikleri evlatlarının plaketlerini alan şehit aileleri, hüznü ve gururu bir arada yaşadı. Devletin her zaman yayında olduklarını belirten şehit aileleri "Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Bizlerin göğüslerini kabarttılar. Vatanımız sağolsun, Bu vatanı hainlere vermedik ve bundan sonra vermeyeceğiz. Vatanımıza canımız feda" dediler.