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Şehitkamil’de karakalem kursuna yoğun ilgi var

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Şehitkamil’de karakalem kursuna yoğun ilgi var
GAZİANTEP'İN Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan karakalem kursuna katılarak aldıkları eğitimle içlerindeki sanatçıları keşfeden kadınlar, hayal ettikleri her şeyi çiziyor. Kurs ortamından duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, sağlanan imkanlar dolayısıyla teşekkür ettiler. Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokalinde açılan kursa katılan kadınlar, karakalem tekniğini uzmanından öğreniyor. Sabır ve dikkat gerektiren kursa katılan kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde becerilerini de kullanarak birbirinden güzel eserlere hayat veriyor. Her türlü portre ve obje üzerine çalışma yaptıklarını kaydeden Hanımlar Lokali Karakalem Öğretmeni Serap Atik, "Yıl boyu açmış olduğumuz karakalem kursumuza yaz dönemi nedeniyle ev hanımlarımızın yanı sıra çocuk ve genç yaştan kursiyerlerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Şuan yaklaşık 25 kursiyerimiz burada eğitim görüyor. Burada kursiyerlerimize temel eğitimden başlayarak, çizgilerle, ışık ve gölgelendirmelerle karakalem tekniğini kullanarak her türlü obje ve portre çalışması yapıyoruz. Kursumuz 31 Ağustos'ta kadar devam edecek" dedi.
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Şehitkamil’de karakalem kursuna yoğun ilgi var
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