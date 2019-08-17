Silifke Bld. şampiyonluk istiyor

BUGÜN NELER OLDU

ölgesel Amatör Futbol Ligi'nde eylül ayında başlayacak olan sezonun fikstürü çekildi. Silifke Belediyespor kulüp başkanı Gürhan Dölek "İlk 2 hafta kendi sahamızda ve taraftarlarımızın önünde oynayacağız.dedi.Teknik direktör Muzaffer Tozlu ise "Yeni sezona emin adımlarla hazırlanıyoruz. Ben hiçbir zaman hedefi olmayan kulübe gitmedim.diye konuştu.