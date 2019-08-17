Silifke Bld. şampiyonluk istiyor

B
ölgesel Amatör Futbol Ligi'nde eylül ayında başlayacak olan sezonun fikstürü çekildi. Silifke Belediyespor kulüp başkanı Gürhan Dölek "İlk 2 hafta kendi sahamızda ve taraftarlarımızın önünde oynayacağız. İki maçta 6 puan çıkarmayı hedefliyoruz"
dedi.Teknik direktör Muzaffer Tozlu ise "Yeni sezona emin adımlarla hazırlanıyoruz. Ben hiçbir zaman hedefi olmayan kulübe gitmedim. Buraya Şampiyonluk için geldim. Yönetim ve teknik heyet olarak şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Onların desteği olmadan başaramayız"
diye konuştu.