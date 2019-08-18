8 sanatçı özel olarak hazırladıkları 36 eseri sundu

BUGÜN NELER OLDU

KIRGIZİSTAN'DAN8 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 36 eserden oluşan Kırgızistan Sanatçıları Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan sergininaçılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Serginin açılışından önce kısa bir süre önce hayatını kaybeden Devlet Nişanı'na sahip ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde sergiler açarak Gümüş Anahtar Onur Ödülü alan Kırgızistanlı sanatçı Dodurbek Nurgaziyev anıldı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Proje kapsamında son 10 ayda kampüste 90'dan fazla sergi gerçekleştirildi. Bugüne kadar yüzlerce sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 12 binin üzerinde eser üretildi. Hedef 15 Kasım 2020'de 20.000 esere ulaşmak" diye konuştu.