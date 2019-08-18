Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele toplantısı

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turunçgiller başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde problem teşkil eden Akdeniz Meyve Sineğine karşı mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile oda ve dairelerin temsilcileri Yüreğir Ziraat Odası'nda bir araya geldi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Üreticilere yönelik kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz ve ilaç desteği de sağlıyoruz" dedi. Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda, meyve sineğiyle kültürel mücadele yöntemlerinin önceliğine ve sonrasında kimyasal mücadele yöntemlerin kullanılması gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Akdeniz Meyve Sineği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve ilimizde de yaş meyve üretim ve ticaretini etkileyen en önemli zararlılardan biridir. Zararlı doğrudan ürün kaybına neden olmaktadır" diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin ise yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, "Türkiye genelinde Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde 45 ilde Akdeniz Meyve Sineği Takip Projesi yürütülmektedir. İlimizde bulunan sabit istasyonlarda Akdeniz Meyve Sineği popülasyonu sayımları yapılarak üreticilerimize anlık toplu mücadele uyarıları verilmektedir" şeklinde konuştu.