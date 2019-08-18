Boğulan çocuklarına kalp masajı yaptılar

Adana'da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen 18 yaşındaki Suriyeli İbrahim Merri'nin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı. Olay Merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yıl önce Adana'ya gelen İbrahim Merri (18), annesi Suphiye ve babası Ahmed ve kardeşleri ile birlikte Seyhan Baraj Gölü kenarına pikniğe gitti. Bir süre sonra sıcaktan bunalan Merri serinlemek için göle girdi. Ancak Merri yüzerken birden batmaya başladı. Talihsiz genç bir süre sonra kayboldu. Su altı polisi tarafından yapılan arama sonucunda Merri sonra sudan çıkartıldı. Kıyıya getirilen gencin kalbinin çalıştırılması için hemen sağlık ekipleri müdahaleye başladı. Sağlık ekipleri bir süre kalp masajı yapıp gencin duran kalbini çalıştırmaya çalıştı. Sağlık ekipleri uzun süre değişerek kalp masajı yaptı ancak onlar yorulunca su altı polis ve itfaiye ekipleri de sırasıyla kalp masajı yaptı. Yaklaşık 25 dakika ekipler değişerek kalp masajı yapsa da gencin duran kalbi bir türlü çalıştırılamadı. Ekipler daha sonra gencin öldüğünü belirledi.

ÖNCE BABA, SONRA ANNE

Bu durumu gören gencin babası Ahmed Merri, ekiplerin yanına gelip devam etmesini istedi. Ancak ekipler gencin öldüğünü söyleyince baba kendisi oğluna kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre masaj yapan baba ekipler tarafından alındı. Daha sonrada anne Suphiye Merri oğlunun yanına gelip kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı. Ancak nefes almadığını görünce yüzünü sevip öperek gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.