Gaziantep’te tenis coşkusu

SPORUN ve sporcunun yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir şampiyonaya destek verecek. 'Spor Dostu Şehir' olmak için emin adımlar atan Gazi şehir, bir hafta boyunca tenis müsabakalarına doyacak. Yarın saat 10.00'da açılış seremonisiyle başlayacak Güney Anadolu Ligi Tenis Şampiyonası'nda küçük, yıldız, genç ve büyük olmak üzere 4 kategoriden 23 ilden 400 sporcu dereceye girmek için ter dökecek.

DOĞU'DAN 14 ŞEHİR

2019 Doğu Kulüpleri Takım Şampiyonası'na Doğu Anadolu Bölgesi'nden Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van illerinden sporcu katılıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden katılım sağlanacak.