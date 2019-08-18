Hem ders hem konser

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki gitar kursunda eğitim gören kursiyerler, açık havada ders işledi. Sanat Merkezi'nin önünden geçenlerin oluşturduğu topluluk, öğrencilerin mini konserini büyük bir ilgiyle takip ettiler. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) açılan gitar kursu, büyük ilgi gördü. Üst yaş sınırının olmadığı kursta haftanın iki günü eğitim gören kursiyerler, gitar enstrümanı ile ilgili her türlü bilgiye sahip olmanın yanı sıra kısa süre içerisinde istedikleri şarkıyı çalma yeterliliğine ulaşıyor. Kurstan isteyen herkes ücretsiz olarak yararlanıyor. Kursiyerler, bir değişiklik yaptı ve dersi ŞSM amfi alanında halka açık bir ortamda işledi. Yoldan geçenlerin büyük ilgiyle takip ettiği ders, vatandaşların memnun bakışları arasında tamamlandı. Kursiyerlerin gitar enstrümanı eşliğinde söylediği şarkılar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hem kursiyerler hem de vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşadı. 2 aydır ders verdikleri kursiyerlerin performansını açık alanda sergileyerek hem ders işlediklerini hem de açık havada konser verme imkanı sunduklarını söyleyen Gitar Eğitmeni Oğuz Çağrıcı, "İki aydan bu yana kursiyerlerimize eğitim vermekteyiz. Burada sergiledikleri performans iki aylık bir emeğin ürünüdür. Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgiler ışığında icra ettikleri şarkıları halka sunmak istedik" dedi.