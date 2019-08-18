TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, sezona üç puanla başlamak istiyor. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da iyi bir kamp dönemi geçirmelerinin ardından takımın tesislerde çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Palut takımda sakat oyuncularının bulunmadığını kaydetti.

MAÇ BOLU'DA

Sahalarının tadilatta olmasından dolayı Altınordu ile yapacakları maçı Bolu'da oynayacaklarını hatırlatan Palut, "Lige iyi başlamak istiyoruz. Geçen sezon ligi 'iyi' diyebileceğimiz bir performansla noktaladık. Bu sezon da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Altınordu, her sene genç oyuncularla iyi performans gösteren bir takım. Takımda bazı sirkülasyonlar olmasına rağmen yeni gelen gençlerin de aynı futbol anlayışında olmasından dolayı yapmak istediklerinde aksilik yaşamayan bir ekibiz" diye konuştu.