Mersin’de bir ilk: Özel kalem müdürlerinden güç birliği

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'DE, Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok'un çağrısı ile bir araya gelen belediye Özel Kalem Müdürleri, kentin sorunlarının çözümü ve vatandaşa daha sağlıklı ve hızlı hizmetin gitmesi noktasında güç birliği yaptı. Yerel seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen belediye başkanları çalışmalarını sürdürürken, kent tarihinde bir ilk yaşandı. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar ile göz dolduran ve vatandaşın takdirini toplayan Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok'un daveti ve gayretleri ile Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, Yenişehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuzhan Karayiğit, Mezitli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emine Çil ve Toroslar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Men bir araya geldi. Dost meclisi ortamında geçen görüşmede belediyelerin siyasi kimliklerini bir tarafa bırakıp, kentin sorunlarının çözümü, vatandaşa daha hızlı ve sağlıklı hizmetin gitmesi noktasında güç birliği kurulmasına karar verildi. 5 Özel Kalem Müdürü ayrıca her ay düzenli olarak en az 1 kez olmak üzere bir araya gelme karar aldı. Görüşme sonunda merkezdeki herhangi bir belediyenin sınırları içerisinde vatandaşa hizmet gitmesi konusunda hangi ilçe olursa olsun imkan ve olanakları ölçüsünde Özel Kalem Müdürlerinin ortak hareket etmesi kararı alındı.