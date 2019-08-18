Niğde’de trafik kazası 2 ölü, 6 yaralı

Niğde'de?
meydana gelen
zincirleme trafik
kazasında 3 otomobilin
çarpışması
sonucu 2 kişi öldü
6 kişi de yaralandı.
Niğde'nin
Ulukışla İlçesi
E-90 karayolu
Ulukışla İlçe
Merkezi girişinde
meydana gelen kazada E.Ç.E. yönetimindeki
33 DHV 74 plakalı otomobil ilk
olarak İ.A. idaresindeki 06 HE 1328 plakalı
otomobile çarptıktan sonra kendi
şeridine giren S.Y.'nin kullandığı 34 PC
5013 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 3 otomobillerin içerisinde
bulunan 8 yaralı Niğde'de ki çeşitli hastanelere
kaldırılırken, yaralılardan O.T.(19),
ile H.Y. (46), doktorların tüm müdahalesine
rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin
bulunmadığı bildirilirken kaza ile ilgili
inceleme başlatıldı.