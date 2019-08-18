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’de trafik kazası 2 ölü, 6 yaralı

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Niğde’de trafik kazası 2 ölü, 6 yaralı
Niğde'de? meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü 6 kişi de yaralandı. Niğde'nin Ulukışla İlçesi E-90 karayolu Ulukışla İlçe Merkezi girişinde meydana gelen kazada E.Ç.E. yönetimindeki 33 DHV 74 plakalı otomobil ilk olarak İ.A. idaresindeki 06 HE 1328 plakalı otomobile çarptıktan sonra kendi şeridine giren S.Y.'nin kullandığı 34 PC 5013 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 otomobillerin içerisinde bulunan 8 yaralı Niğde'de ki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralılardan O.T.(19), ile H.Y. (46), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Niğde’de trafik kazası 2 ölü, 6 yaralı
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