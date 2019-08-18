Niğde’de trafik kazası 2 ölü, 6 yaralı

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Niğde'de?meydana gelenzincirleme trafikkazasında 3 otomobilinçarpışmasısonucu 2 kişi öldü6 kişi de yaralandı.Niğde'ninUlukışla İlçesiE-90 karayoluUlukışla İlçeMerkezi girişindemeydana gelen kazada E.Ç.E. yönetimindeki33 DHV 74 plakalı otomobil ilkolarak İ.A. idaresindeki 06 HE 1328 plakalıotomobile çarptıktan sonra kendişeridine giren S.Y.'nin kullandığı 34 PC5013 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Kazada 3 otomobillerin içerisindebulunan 8 yaralı Niğde'de ki çeşitli hastanelerekaldırılırken, yaralılardan O.T.(19),ile H.Y. (46), doktorların tüm müdahalesinerağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Diğer yaralıların hayati tehlikesininbulunmadığı bildirilirken kaza ile ilgiliinceleme başlatıldı.