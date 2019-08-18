Saklı Şelale’ye yürüyüş yolu

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inErdemli Belediyesi, Koramşalı Mahallesi'nde bulunan Saklı Şelale'ye ulaşımı sağlayacak olan yürüyüş yolu yapıyor. Şelaleye ulaşmak için bozuk bir yoldan geçmek zorunda olduklarını bildiren ziyaretçilerin talepleri doğrultusunda harekete geçen Erdemli Belediyesi, yol yapım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bugüne kadar sorumluluk sahalarındaki sorunların yüzde 95'ini çözüme kavuşturduklarını söyledi. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için birçok çalışmaya imza attıklarını ifade eden başkan Tollu, "Bilindiği üzere ilçemiz turizm açısından önemli değerlere sahip. Bir tarafında deniz, bir tarafında tarihi alanları, bir tarafında da doğa güzellikleri var. Bizlerde bu güzellikleri Türkiye'nin hatta dünyanın her köşesinden insanlara duyurmak istiyoruz. Bunun için Saklı Şelale yürüyüş yolunun yapılması için çalışmaya başladık" dedi.