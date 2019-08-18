Toprak altında kalan adam hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'TA
bir kuyuda çalışırken üzerine
toprak yığını devrilen
adam hayatını kaybetti.
Olay, Afşin ilçesinin
Alparslan Mahallesi'nde
meydana geldi. Akif Yücel
(54), taşlarını temizlemek
için 6 metre derinliğindeki
kuyunun içine girdi ancak
taşları topladığı sırada
Yücel'in üzerine etrafındaki
topraklar devrildi. Afşin
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
talihsiz adam, kurtarılamayarak
hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden
Akif Yücel'in Afşin Emirli
Mahallesi'nin önceki dönem
muhtarı olarak görev yaptığı
öğrenildi..