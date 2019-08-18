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Toprak altında kalan adam hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Toprak altında kalan adam hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ'TA bir kuyuda çalışırken üzerine toprak yığını devrilen adam hayatını kaybetti. Olay, Afşin ilçesinin Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Akif Yücel (54), taşlarını temizlemek için 6 metre derinliğindeki kuyunun içine girdi ancak taşları topladığı sırada Yücel'in üzerine etrafındaki topraklar devrildi. Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Akif Yücel'in Afşin Emirli Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı olarak görev yaptığı öğrenildi..
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