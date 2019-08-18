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Uçurumdan düşen mühendis kurtarıldı

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Uçurumdan düşen mühendis kurtarıldı
Adana'nın Aladağ ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında uçurumdan düşerek yaralanan bir kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İnşaat mühendisi Saffet Salur, ilçedeki Küp Şelaleleri mevkisinde doğa yürüyüşüne çıktı. Kayalık bölgede bir süre yürüyen Salur, dengesini kaybederek uçuruma düştü. Ayağı kırılan Salur, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.AFAD ekibi, yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasıyla Salur'u düştüğü yerden çıkardı. Salur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Uçurumdan düşen mühendis kurtarıldı
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