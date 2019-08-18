Yüksek lisanslı terzi Zübeyde

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 15 yıl önce Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olan ardından da yüksek lisansını tamamlayan Zübeyde Akbul Oyma (44), arkadaşı Şerife Çetinel (42) ile birlikte aldığı mikro kredi ile terzi atölyesi açtı. İlçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Zübeyde Akbul Oyma, üniversiteyi bitirmesinin ardından girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda atanamayınca, arkadaşı Şerife Çetinel ile birlikte mikro kredi kullanarak terzi dükkanı açtı. Kadın girişimcilerin iş yeri açılışına ise Kaymakam Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu katıldı. Kaymakam Kula, mikro kredi kullanarak örnek bir girişimcilik gösteren Oyma ve Çetinel'li tebrik ederek, "Üretim yapmak ve çalışmak çok güzel bir şey. Bayanlarımız ev ekonomisine katkıda bulunmak ve çalışmak için terzi dükkanını açtılar. Bizler de onların sevincine ortak olduk. Kendilerini kutluyor, bol kazançlı işler dilerim" dedi.

KREDİ DESTEĞİ ALDI

Mezun olmasının ardından 3 yılda yüksek lisansını tamamlayan Zübeyde Akbul Oyma, "2004 yılında Marmara Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldum. Ardından yüksek lisansı tamamladım. Daha sonra 15 yıl boyunca KPSS'ye girdim, bir türlü atanamadım. Ben de bu arada 4 yıl süreyle Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu dikiş nakış kurslarına katıldım. Atanamayınca sonunda pes ettim ve kendi iş yerimi açmaya karar verdim. Arkadaşım Şerife Çetinel ile birlikte terzi dükkanı açmaya karar verdik. Mikro kredi desteği ile iş yerimizi açtık" dedi.