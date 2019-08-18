Zeugma gastronomi tarihine de ışık tutacak

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP'İN simgesi olan"Çingene Kızı"mozaiğinin çıkarıldığıZeugmaAntik Kenti, yürütülenarkeolojik kazılardaortaya çıkarılantohumlar, çekirdeklerve yiyecek kalıntıları,kentin gastronomitarihine de ışık tutacak.Nizip ilçesine bağlı BelkısMahallesi'nde Fırat Nehri kıyısındayer alan ve Roma dönemineait eşsiz mozaikleriyle dikkatiçeken Zeguma Antik Kenti, her yılçok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayarakTürkiye ve Gaziantep turizminekatkı sağlıyor.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-CoğrafyaFakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ÖğretimÜyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındakiekip tarafından 2005 yılından bu yana yürütülenkazılardan mozaikler, çeşitli objeler, takılar, sikkelerve duvar fresklerinin yanı sıra binlerce yılöncesinin yemek kültürünü de ortaya çıkarabilecekkalıntılar gün yüzüne çıkartıldı. Zeugma'dayaklaşık 14 yıldır devam eden kazılarda mercimek,arpa, buğday gibi hububatların yanı sıra,Antep fıstığı ve zeytin çekirdekleri ile çeşitli kaplarıniçinde karbonlaşmış yemek kalıntıları dabulundu.Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, 2007yılından bu yana kazı yaptıkları Muzalar evi olarakisimlendirdikleri Roma villasında 11 metrelikdolgu toprağını kaldırarak, eşsiz bir yapıyı ortayaçıkardıklarını hatırlattı. Şu anda Muzalar konutununkayaya oyulmuş ancak zamanla toprakladolmuş odalarında çalıştıklarını anlatan Görkay,bugüne kadar mozaikler ve fresklerin yanı sıramadeni bronz eserler, sikkeler, takılar, ev yaşantısındakullanılan eşyalar ve pişmiş terekota objelerinigün ışığına kavuşturduklarını dile getirdi.