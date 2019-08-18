Zeugma gastronomi tarihine de ışık tutacak

GAZİANTEP'İN simgesi olan
"Çingene Kızı"
mozaiğinin çıkarıldığı
Zeugma
Antik Kenti, yürütülen
arkeolojik kazılarda
ortaya çıkarılan
tohumlar, çekirdekler
ve yiyecek kalıntıları,
kentin gastronomi
tarihine de ışık tutacak.
Nizip ilçesine bağlı Belkıs
Mahallesi'nde Fırat Nehri kıyısında
yer alan ve Roma dönemine
ait eşsiz mozaikleriyle dikkati
çeken Zeguma Antik Kenti, her yıl
çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayarak
Türkiye ve Gaziantep turizmine
katkı sağlıyor.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki
ekip tarafından 2005 yılından bu yana yürütülen
kazılardan mozaikler, çeşitli objeler, takılar, sikkeler
ve duvar fresklerinin yanı sıra binlerce yıl
öncesinin yemek kültürünü de ortaya çıkarabilecek
kalıntılar gün yüzüne çıkartıldı. Zeugma'da
yaklaşık 14 yıldır devam eden kazılarda mercimek,
arpa, buğday gibi hububatların yanı sıra,
Antep fıstığı ve zeytin çekirdekleri ile çeşitli kapların
içinde karbonlaşmış yemek kalıntıları da
bulundu.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, 2007
yılından bu yana kazı yaptıkları Muzalar evi olarak
isimlendirdikleri Roma villasında 11 metrelik
dolgu toprağını kaldırarak, eşsiz bir yapıyı ortaya
çıkardıklarını hatırlattı. Şu anda Muzalar konutunun
kayaya oyulmuş ancak zamanla toprakla
dolmuş odalarında çalıştıklarını anlatan Görkay,
bugüne kadar mozaikler ve fresklerin yanı sıra
madeni bronz eserler, sikkeler, takılar, ev yaşantısında
kullanılan eşyalar ve pişmiş terekota objelerini
gün ışığına kavuşturduklarını dile getirdi.