250 polisle asayiş uygulaması

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Adana'da 250 polis ile yapılan asayiş uygulamanda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 17 kişi yakalanırken, farklı cinslerde uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Merkez Yüreğir ilçesinde asayiş uygulamasında polisler önceden belirlenen sabit noktalarda yol kontrolü, gezici ekiplerle şok baskınlar ve umuma açık yer denetimleri gerçekleştirdi. 6 bin 332 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 17 kişiyi yakaladı. Kontrol edilen 2 bin 874 aracın 169'una 86 bin 63 lira ceza kesilirken, 2 çalıntı motosiklet ve 2 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi, 26 araç da trafikten men edildi. Ayrıca başka illerde kayıtlı 43 Suriye uyruklu şahsa tebligat yapılırken, yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıyan 9 araç sürücüsüne da 53 bin 62 lira idari para cezası uygulandı.Umuma açık 12 mekanda denetleme yapan ekipler, olumsuzluk tespit edilen 2 işyerine idari işlem uyguladı. Öte yandan uygulama genelinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmatlar, 51 gram kannaboid, 11,6 gram esrar, 2,97 gram eroin ile 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.