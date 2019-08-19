Basketbol şenliği

BUGÜN NELER OLDU

POTANIN dev adamları ve perileriBugün başlayacak olan ve 24 Ağustos'ta sona erecek şenliklerde 3x3 müsabakalarının yanı sıra branşa özgü yarışmalar ve geleneksel çocuk oyunları ile katılımcılar da keyifli zamanlar geçirecek.İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı şenliklerde turnuva ve yarışmalarda dereceye giren sporcular, ödüllerini 27 Ağustos 2019 Salı günü düzenlenecek ödül ve sertifika töreninde alacak., "Sporcularımızın milli bir bilinçle yetişmesi adına büyük çaba sarf ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceğimiz basketbol turnuvası ve basketbol şenliğinde yüzlerce sporcumuz centilmence mücadele edecek, oyunlarda keyifle yarışacaklar" dedi.