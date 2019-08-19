Basketbol şenliği

POTANIN dev adamları ve perileri Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan geleneksel basketbol şenliklerinde buluşacak.
Bugün başlayacak olan ve 24 Ağustos'ta sona erecek şenliklerde 3x3 müsabakalarının yanı sıra branşa özgü yarışmalar ve geleneksel çocuk oyunları ile katılımcılar da keyifli zamanlar geçirecek.
GAZİANTEP HALKI DAVETLİ
İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı şenliklerde turnuva ve yarışmalarda dereceye giren sporcular, ödüllerini 27 Ağustos 2019 Salı günü düzenlenecek ödül ve sertifika töreninde alacak. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
, "Sporcularımızın milli bir bilinçle yetişmesi adına büyük çaba sarf ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceğimiz basketbol turnuvası ve basketbol şenliğinde yüzlerce sporcumuz centilmence mücadele edecek, oyunlarda keyifle yarışacaklar" dedi.