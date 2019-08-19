Dilara hurda sanatını babasıyla birlikte yapıyor

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HATAY'DA babasından gördüğü hurda ve mozaik sanatını babasıyla birlikte sürdüren 19 yaşındaki Dilara Altınorak, eserleriyle göz kamaştırıyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan atölyesinde hurda ve mozaik sanatını icra eden sanatçı Mervan Altınorak'ın, kızı Dilara Altınorak, babasıyla birlikte sanatı sürdürüyor. Babasının mozaik ve hurda çalışmalarından etkilenerek bu iki sanata yöneldiğini ifade eden genç sanatçı Dilara Altınorak, "5 yıl önce resme başladım daha sonra da babamın mozaik çalışmalarından etkilendim ve babam bana mozaik sanatını öğretmeye başladı. Daha sonrasında da hurda sanatıyla ilgilenmeye başladım. Onu da öğretti babam bana, yeni kendi yapmaya başladım, 2-3 hafta kadar oldu" dedi. Hurda sanatını icra ederken kullandığı kaynak makinesinin insanlar tarafından tuhaf karşılandığını ifade eden Dilara Altınorak, "Severek yapıyorum ama birazda zor oluyor bayan olduğum için. Kaynak yaptığımda, çalıştığımda insanlar bana bakıyor. Hurda ve mozaik sanatını çok seviyorum ve sürdürmek istiyorum" diye konuştu. Mozaik ve hurdadan heykel sanatını 10 yıldan fazla süredir yaptığını ifade eden sanatçı Mervan Altınorak ise, "Mozaik sanatında hem yurt içi hem de yurt dışında büyük talep var. Hurda parçalarıyla yaptığım heykeller çok fazla ilgi gördü. Kızım da bana destek veriyor. Bugüne kadar 4 tane eser yaptı"" şeklinde konuştu.