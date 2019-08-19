Ekinci ‘Deprem odaklı kentsel dönüşümü hayata geçirmeliyiz’

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'İN de jeolojik konumu itibariyle tehlike altında olduğunu ifade eden MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, "Kentimizi, ihtiyaçlara göre planlayıp geliştirmeliyiz ve afete karşı güvenli olmayan binalarımızı sağlıklı bir şekilde dönüştürmeliyiz" dedi. Türkiye'de büyük yıkıma yol açan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'inci yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, hayata geçirilen düzenlenmelere rağmen Türkiye'nin de Mersin'in de hala depreme tam anlamıyla hazırlıklı olmadığını belirtti. "Mersin, Depreme Dayanıklı Hale Getirilmeli" Türkiye topraklarının yüzde 98'inin deprem riski altında olduğu, ülke genelindeki 20 milyonluk konut stokunun üçte birinden fazlasının depreme dayanıklılık açısından ciddi risk taşıdığını belirten Nesim Ekinci, "Unutmamamız gerekir ki, 'İnsanları deprem değil binalar öldürüyor.' Güvenli, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönüşüm fırsatını iyi değerlendirmeliyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızda bu konuda önemli destekleri hayata geçirmektedir. Yenişehir ve Akdeniz gibi kentimizin büyük ilçelerinde 50-60 yıllık hatta daha fazla ömre sahip ekonomik ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız evlerin yoğun olduğu mahalleler bulunmaktadır. Dolayısıyla hiç zaman kaybetmeden, el birliğiyle kentimizdeki bu riskli bina sorununu çözmeliyiz ve deprem odaklı kentsel dönüşümü hayata geçirmeliyiz" dedi.