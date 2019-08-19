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Fırtına ağaç ve direkleri devirdi

’nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinin bazı köylerinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Fırtına ağaç ve direkleri devirdi
Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinin bazı köylerinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Kadirli'nin Harkaçtığı ile Sumbas'ın Alibeyli ve Yeşilyayla köylerinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle köylerde çok sayıda ağaç, ev ve araçların üzerine devrildi. Direklerin devrilmesi sonucu 3 köye elektrik verilemediği öğrenildi. Bu arada, ağaçların devrilmesi sonucu bazı mezarlar da zarar gördü. Alibeyli Muhtarı Ali Halaç, , yağmurla başlayan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadıklarını, ekiplerin köylere elektrik verebilmek için çalışma başlattığını söyledi. Harkaçtığı köyünde yaşayan Abdullah Ziyan da evde ailesiyle oturdukları sırada büyük bir gürültü duyduklarını dile getirerek, "Dışarı çıktığımızda ağacın evimizin üzerine düştüğünü gördük. Çatlaklar oluşan evimize giremiyoruz. Köyümüzde böyle bir olay ilk defa yaşadık" dedi.
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Fırtına ağaç ve direkleri devirdi
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