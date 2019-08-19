Kendimizi göstereceğiz

TFF 1. Lig'de geçen sezon başarılı bir performans sergileyen, play-off finalinde Hatayspor'u eleyerek tarihinde ilk kez Süper Lig vizesi
alan Gazişehir Gaziantep bugün sahneye çıkıyor… Ligin yeni ekibi saat 20.00'de başlayacak maçta Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Kırmızı- Beyaz-Siyahlı takımın teknik direktörü Marius Sumudica, kulüp tarihinin ilk Süper Lig maçı için çok heyecanlı ve sabırsız olduklarını söyledi.
YENİ TAKIMIZ AMA LIGE HAZIRIZ
Sezonun ilk maçını Fenerbahçe ile oynayacak olmalarının kendilerini sabırsızlandırdığını ifade eden Rumen teknik direktör Sumudica, "Rakibimiz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi ve taraftarlarıyla birlikte özellikle iç sahada inanılmaz atmosfer yaratabiliyorlar. Tabii ki biz de yeni bir takım olmamıza rağmen, lige hazırız ve neler yapabileceklerimizi göstermek için can atıyoruz.
Orada güzel bir futbol ortamı bizi bekleyecek ve biz de o ortamda taraflı tarafsız herkese zevk vererek puan veya puanlar alabilmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.