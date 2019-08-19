Kendimizi göstereceğiz

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de geçen sezon başarılı bir performans sergileyen,alan Gazişehir Gaziantep bugün sahneye çıkıyor…Kırmızı- Beyaz-Siyahlı takımın teknik direktörü Marius Sumudica, kulüp tarihinin ilk Süper Lig maçı için çok heyecanlı ve sabırsız olduklarını söyledi.Sezonun ilk maçını Fenerbahçe ile oynayacak olmalarının kendilerini sabırsızlandırdığını ifade eden Rumen teknik direktör Sumudica,Orada güzel bir futbol ortamı bizi bekleyecek ve biz de o ortamda taraflı tarafsız herkese zevk vererek puan veya puanlar alabilmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.