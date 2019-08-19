Melih abi: Sandal Mahallesi’ne bir ekip gidip sorunu çözsün artık

ERGENE'DE

BUGÜN NELER OLDU

Hacı Muzaffer Yılmaz, Tarsus'un Anadolu Mevkii Sandal Mahallesi'nde oturuyor.Yazları burada nüfus artıyor.Komşusu yolun içine duvar örmüş.Tarsus Belediyesi'ne gidip söylemiş.Belediyeden görevliler gelip rapor tutmuş.Sonra mesele öylece kalmış.Hacı Muzaffer Yılmaz 80 yaşında.Yol evinin orada iyice daralıyor."Araçlar evimin duvarını bile yıkıyor" diyor.Tarsus Belediye Başkanı Haluk bey!Yaşlı amcamızın sesine kulak ver lütfen.Adamın duvarı iki de bir yıkılmasın.Gönder ekibini sorunu kökten çözsün.Hadi bakalım!ÇAMLIYAYLA ilçesi Ergene mahallesinde Ocak'ta çöken yol hala onarılmalı...Yol araç sürücüleri ile yolculara korku dolu anlar yaşatıyor.7 ay önce aşırı yağışlar nedeniyle çöken yola güvenlik tedbiri bile alınmadı.Ölen olursa sorumlusu kim olacak?Ali Mahir Gezer, "Ergene mahallesinde Ocak ayında çöken yol, korkutuyor.Kışın burada yaşayan nüfus 9 bin.Ama yazları 150 binin üstüne çıkıyor.Yayla kenti Çamlıyayla da, Ergene yolu tehlike saçmaya devam ediyor" diyor.Çöken yolda tedbir alınmamış.Yol felakete davetiye çıkarıyor.Bu yolu kim yapacak?Mersin'in başkanı Vahap Seçer bir bak etrafına.Vali Ali İhsan Su'nun da birilerinin canı yanmadan yola ilgi göstermesi lazım.