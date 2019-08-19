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Mezarlığı tahrip eden 6 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Mezarlığı tahrip eden 6 kişi gözaltına alındı
HATAY'IN Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlıkta meydana gelen tahribatla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. 15 Ağustos'ta Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlığa gidenler, mezar taşlarının kırıldığını ve yan duvarlarına yazılar yazıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Ekipler, mezar taşlarını kıran kişi ya da kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. Hatay Valiliği, 100 mezarda tahribat yaptığı belirlenen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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Mezarlığı tahrip eden 6 kişi gözaltına alındı
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