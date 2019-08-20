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’da : 3 yaralı

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Adana’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Adana'da? yaşanan bıçaklı kavgada üç çocuk yaralandı. Merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda 18 yaşından küçük iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Osman Oğulcan Topal karnından (15), Hakan Özdemir (14) göğsünden bıçakla yaralandı, Ramazan Davul ise (15) darp edildi. Yaralı Topal ve Davul 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, Özdemir ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Adana’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
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