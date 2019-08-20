Altıncı kez tescillendi

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Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu, 6'ıncı kez Pearson Edexcel Akreditasyon denetlemesini başarı ile geçerek verdiği eğitimin uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu bir kez daha tescilledi. Hazırlık Okulu Müdürü Enis Sayman "Bilindiği üzere İngilizce Hazırlık Okulu 2014 yılı Temmuz ayında Pearson Edexcel Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ve her akademik yıl sonunda denetleme sürecinden geçmiştir. Kalite ve başarının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından bu denetlemeler tarafsız denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir" dedi. Bu başarının kendileri için büyük bir gurur ve gelecek için de güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Sayman, "Tüm bu süreç boyunca bizlere her türlü desteği ve olanağı sağlayan Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr İrfan Günsel ve başta müdür yardımcısı Deniz Altay ile Kalite Koordinatörü İnanç Uçaröz olmak üzere akreditasyon komitesinde görev alan tüm Hazırlık Okulu idareci ve öğretmenlerine sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.