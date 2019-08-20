Astsubayın ağır yaraladığı kadın 40 gün sonra öldü

Adana'da hediye aldığı ayakkabının beğenilmemesi üzerine cinnet geçirerek kayınbabası Cemal Ünlükıraner'i (58) ve eşi Büşra Güçlü'yü (21) öldüren astsubay Ertuğrul Güçlü'nün olay anında ağır yaraladığı kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner, tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra yaşama mücadelesini kaybetti.

HEDİYEYİ BEĞENMEDİ

Olay, 9 Temmuz Salı günü Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 11. katında meydana geldi. İddiaya göre; 4 ay önce Adana'da astsubay olarak göreve başlayan ve 3 ay öncede Büşra Güçlü ile evlenen Ertuğrul Güçlü, olay günü işten çıktıktan sonra eşi, kayınbabası Cemal Ünlükıraner'in evinde olduğu için oraya gitti. Güçlü, burada yorgun olduğunu eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eşi Güçlü astsubaya, "Babama aldığın ayakkabıyı babam beğenmedi bunu değiştirmek istiyoruz. Gidip şimdi bunu değiştirelim" dedi.

EŞİNİ VE KAYINBABASINI ÖLDÜRDÜ

Astsubay ise yorgun olduğunu tekrarlayarak başka bir zaman değiştirmek istediğini şimdi eve gitmek istediğini söyledi. Buna rağmen eşi ayakkabıyı değiştirmekte ısrar edince astsubay ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca kayınbabası devreye girerek astsubaya "Bizim yanımızda kızıma bağıramazsın" diyerek ona hakaret etmeye başladı. Astsubay bir süre sonra eşini ve kayınbabasını öldürüp kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i (52) de ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine yakalanan zanlı sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Ağır yaralı kayınvalide ise olay günü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye getirildiği günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören kayınvalidenin dün gece hayatını kaybettiği öğrenildi. Kayınvalidenin cenazesi gece otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından Ünlükraner'in tek hayatta kalan çocuklarına teslim edildikten sonra toprağa verileceği öğrenildi.