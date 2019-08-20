Bu okulun öğrencileri hamileler

BUGÜN NELER OLDU

ukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde açılan Gebe Okulu'nda anne adayları hem sağlıklı gebelik geçirmek için eğitim görüyor hem de pilates yaparak vücut ölçülerini dengede tutuyor. Balcalı Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke'nin öncülüğünde geçen mayıs ayında Gebe Okulu açıldı. Hamilelikten, doğum ve sonrasındaki 3 aylık lohusalık dönemine kadar anne adayları Gebe Okulu'ndan destek alıyor. İçerisinde eğitim odası, pilates ve kayıt odası bulunan okuldan gebeler oldukça memnun. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, Gebe Okulu'nun hep hayalleri olduğunu belirterek, "Bunu gerçekleştirmiş olmanın büyük bir keyfi içerisindeyiz. Gebe Okulu'nda Mayıs ayından bu yana başladığımız bir program ama 2 yıldır altyapısını hazırladığımız bir program. Bunun arzu ediyoruz ki tüm Türkiye'deki hastanelerde açılsın bütün gebelerimiz daha kaliteli, sağlıklı bir gebelik süreci geçirsin. Üniversitemize gelen, hastanemize, bölümümüze ya da dışarıdan duyup katılmak istenilen bir okul burası" dedi. Gebelere yaşayabilecekleri problemler hakkında bilgiler verdiklerini aktaran Evrüke, "Bu programda gebeliğin başından sonuna kadar belirli aralıklarla gebelerimiz geldiğinde gebelik ile ilgili beslenme, acil durumlar, sorunlar ve doğum yaparken ne yapmaları gerekiyor gibi konuları veriyoruz. Gebelerimiz bu eğitimi aldıktan sonra doğuma geldiklerinde korkmadan neNermin Şahin Hocaoğlu, "Bana inanılmaz faydalı oldu. Zaman zaman beslenmede sorun yaşıyordum. Çünkü içinizde bir canlı büyüyor. Her ne kadar yemeye çalışsak bile günlük rutinden hariç annenin düzenli olarak beslenmesi gerekiyor. Doğum sonrası ve doğum öncesi öğrenmiş olduğum şeylerin inanılmaz faydasını gördüm son 3 aylık dönemimde. Çünkü gebelik haftanız ilerledikçe paniğiniz de artıyor"dedi.