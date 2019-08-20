Çukurova Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı kayıtları başladı. Kayıtlar 23 Ağustos'ta sona erecek. Elektronik kayıtlar ise 21 Ağustosta son bulacak. Öğrenci ve ailelerin kayıt heyecanına ortak olan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar numaratörden ilk sırayı alan öğrencinin kaydını yaparak kayıt işlemlerini başlattı. ÇÜ Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Salonu ile Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Kozan İşletme Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Kozan, Karaisalı, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık ve Pozantı Meslek Yüksekokullarında ilk kayıt heyecanı yaşandı. Kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında fakültelere göre belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Kayıt merkezine gelerek kayıt yaptıracak adayların işlemleri http://www.cu.edu.tr adresinde yer alan tarihlere göre yapılacak. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Genel Sekreter Nazan Karataş ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nazım Altan ilk gün kayıt yaptıran öğrenci ve aileleriyle bu heyecana ortak oldu. Daha sonra numaratörden ilk sırayı alan ve tıp fakültesine yerleşmeye hak kazanan Samet Öztürk'ün kaydını Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar gerçekleştirdi.