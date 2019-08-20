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’daki orman yangını söndürüldü

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Hatay’daki orman yangını söndürüldü
Hatay'da? önceki akşam başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenen orman yangını söndürüldü. İlçeye bağlı Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkisinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Kontrol altında olan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yeniden diğer alanlara yayıldı. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından gece boyu süren müdahale sonucunda yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü.
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Hatay’daki orman yangını söndürüldü
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